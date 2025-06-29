طارق الدسوقي: سعيد بعودتي للجمهور في مسرحية الملك لير وبالتعاون مع يحيي الفخراني

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان طارق الدسوقي خلال مؤتمر مسرحية الملك لير عن سعادته بالمشاركة مع يحيي الفخراني ويتحدث عن شخصيته في العرض.

عبر طارق الدسوقي عن سعادته بمسرحية الملك لير

وقال طارق الدسوقي: "سعيد ان اعود من جديد للفن من خلال مسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحيي الفخراني، وكتابات وليم شكيسبير اعمال يجب الاعتذاذ به، واتمني ان ينال العرض اعجاب الجمهور واتمني التفوق لجميع زملائي في العرض النجاح"

طارق الدسوقي يكشف عن شخصيته في الملك لير

واضاف طارق الدسوقي: "واجسد خلال العرض شخصية "جلوستر"، أحد أعمدة النص الشكسبيري الخالد، وهو الرجل الثاني في المملكة، الذي يعيش صراعًا داخليًا وإنسانيًا معقدًا بين ولائه، وأبوّته، واتمني العمل ينال النجاح الذي يستحقه".

أبطال "الملك لير" يحضرون المؤتمر الصحفي للمسرحية

وحضر المؤتمر كلا من: يحيي الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، شادي سرور، إيمان رجائي، وعدد من صناع مسرحية الملك لير.

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

بوستر مسرحية الملك لير

وظهر الفنان يحيي الفخراني في بوستر مسرحية الملك لير بوجه مقسوم على البوستر، وتفاعل معه عدد كبير من محبي وعشاق الفخراني.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.