القاهرة - محمد ابراهيم -

روجت النجمة منى زكي لفيلمها الجديد “الجواهرجي”، الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدي، والمقرر انطلاق عرضه في السينمات يوم 30 يوليو المقبل، وذلك بنشرها “ستوري” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أثارت بها حماس جمهورها للعمل المنتظر.

الفيلم يشهد عودة منى زكي ومحمد هنيدي للتعاون الفني بعد مرور نحو 25 عامًا على نجاحهما الكبير في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي عُرض عام 1998، وترك بصمة قوية في السينما المصرية.

منى زكي تروج لـ”الجواهرجي” قبل طرحه في دور العرض نهاية يوليو

فيلم “الجواهرجي” من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعارفة عبد الرسول، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول تعقيدات العلاقات الزوجية وما يواجهه الأزواج من مواقف طريفة وصادمة.