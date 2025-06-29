نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد وتستعد لحفل ضخم في سيدي عبد الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت النجمة آمال ماهر من التحضير الكامل لألبومها الغنائي المنتظر، حيث دخل العمل مرحلته النهائية بـ”الماستر”، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في عودة قوية ينتظرها جمهورها بشغف.

وتزامنًا مع طرح الألبوم، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات صيف 2025، والمقرر إقامته يوم 12 يوليو المقبل بمنطقة سيدي عبد الرحمن، حيث ستقدّم خلال الحفل مزيجًا من أغنياتها الجديدة، إلى جانب باقة من أنجح أغانيها القديمة التي رسّخت مكانتها في قلوب محبيها.

وفي سياق آخر، كشف المنتج الكبير محسن جابر عن واحدة من أبرز النصائح التي قدّمها لآمال ماهر في بداياتها، والتي كان لها أثر كبير في تشكيل ملامح مشوارها الفني، حيث قال خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة “القاهرة والناس”:



“نصحت آمال في بدايتها ألا تكثر من أداء أغاني أم كلثوم، حتى لا تذوب في ظلها وتتمكن من صناعة لونها الغنائي الخاص”، مؤكدًا أن هذه النصيحة ساعدتها في بناء هوية فنية مستقلة، على عكس بعض الفنانين الذين اعتمدوا على غناء تراث كوكب الشرق دون أن يتركوا بصمة خاصة.