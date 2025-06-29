نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يطلق “بدي غير فيكي العالم” من ألبومه WK25 وسط ترقب جماهيري واسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أطلق النجم اللبناني وائل كفوري أولى أغاني ألبومه الجديد “WK25”، والتي تحمل عنوان “بدي غيّر فيكي العالم”، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية ومحطات الراديو، ويأتي الألبوم من إنتاجه الخاص، في خطوة تعكس تحكّمه الكامل في تفاصيل مشروعه الغنائي.

الأغنية، التي طال انتظارها، أثارت حالة من الفضول بين جمهور كفوري في لبنان والعالم العربي، خاصة بعد تلميحاته المتكررة إلى رغبته في تقديم عمل يحمل رسالة عاطفية مغايرة ومؤثرة، ما رفع سقف التوقعات بأن تكون من أبرز الإصدارات الغنائية لصيف 2025.

وكان وائل كفوري قد روّج للأغنية بمقطع فيديو تشويقي ظهر فيه في أجواء داكنة وهو يرتدي ملابس سوداء، مصحوبًا بلحن من الأغنية، وعلّق على الفيديو قائلًا:

“الأحد 29-6-2025، الأغنية الأولى ستكون متوفرة على جميع المنصات الموسيقية عند الساعة 1 ظهرًا بتوقيت بيروت".



كما نشر فيديو آخر يظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء استماعهم للأغنية الجديدة، وقد بدا عليهم التأثر بكلماتها ولحنها، مع تعليق لافت: “بدي غير فيكي العالم.. الأغنية الأولى.. إطلاق WK25 قريبًا".



بهذا العمل، يبدو أن وائل كفوري يستعد لمرحلة جديدة من مسيرته الفنية، تحمل الكثير من النضج والمشاعر والرسائل الإنسانية.