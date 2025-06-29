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أيمن الشيوي يكشف عن أسعار تذاكر عرض الملك لير في المسرح القومي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشيوي يكشف عن أسعار تذاكر عرض الملك لير في المسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أيمن الشيوي خلال مؤتمر مسرحية الملك لير عن أسعار تذاكر العرض بطولة يحيي الفخراني في المسرح القومي. 

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أسعار تذاكر عرض الملك لير 

وقال أيمن الشيوي: "ميزانية الملك لير كانت أكبر من ميزانية البيت الفني المسرح بزيادة بسيطة وحاولنا تزويد الصفوف الأولى ولكن وزير الثقافة رفض ذلك واكد علي بقاء اسعار التذاكر كما هي، وأسعار التذاكر تتقسم لثلاث فئات هم: 110، 80، 60.

وأوضح أيمن الشيوي: "طرق الحجز إلكتروني يطبع لأول مرة وموجود علي أبلكيش علي نظام الاندوريد أو حجز الكتروني بالدفع الفيزا من داخل المسرح القومي". 

قصة الملك لير 

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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