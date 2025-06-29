نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي سرور: كنت أتمنى تقبيل يد يحيى الفخراني وسعيد لاختياري لتقديم مسرحية الملك لير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وقام المخرج شادي سرور بالقاء كلمه والتعبير عن حبه للفنان يحيى الفخراني وسعادته بالعمل.

شادي سرور يعبر عن سعادته بالعمل مع يحيي الفخراني

وقال شادي سرور: "انا ممتن بالعمل ولإدارة المسرح القومي لاختياري لإخراج عمل كبير كهذا مع الدكتور يحيي الفخراني أحد عمالقة الفن وكنت أتمنى ذلك منذ بدايتي وكانت أتمنى أن أقبل يده لحرصه علي الفن والعمل الفني وشغفه للمسرح، وممتن لإصراره علي تقديم مسرحية الملك لير علي مراحل عمرية مختلفه والملك لير هو نفس سن يحيي الفخراني حاليا وهو احب هذا لتقديم العمل".

وأضاف شادي سرور:" أنا ممتن بالتعاون مع جميع العاملين على المسرحية وحبهم وأشكر كاتب العمل وانا تعبتهم واشكر ضياء شفيق وحمدي عطية للديكور، علاء علي علي الازياء واسلام عباس للمكياج والموسيقى تحفة وأحمد نور مصمم البوستر العمل وكل الدعم من وزير الثقافة احمد هنو وخالد جلال والدكتور ايمن الشيوي وتوفيره كل المناخ المناسب للعمل".

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

أبطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.