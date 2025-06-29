نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بندوات وعروض فنية.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

ندوة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

ويشهد قصر ثقافة الشاطبي في السابعة مساء اليوم الأحد ندوة بعنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة"، بحضور اللواء عفيفي كامل، واللواء فؤاد مجدي، وتشهد قراءة في أحداث الثورة وتأثيرها على المجتمع المصري، مع التعريف بأهم الإنجازات، وكيفية البناء المستدام.

مكانة مصر بين الدول العربية

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدا الاثنين، مع لقاء ينظمه بيت ثقافة القباري، بالتعاون مع حي العجمي بعنوان "مكانة مصر بين الدول العربية"، يقدمه عبد العاطي محمد نقيب المعلمين، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وفي قصر ثقافة الشاطبي، تقدم فرقة قصار القامة بقيادة كابتن مصطفى جابر، عرضا فنيا، في السابعة مساء.

حفل فني برفقة الأنفوشي

كما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، في اليوم نفسه، حفلا فنيا تحيه فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، في الثامنة مساءً، فيما تتغنى فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بباقة من الأغاني الوطنية خلال مشاركتها في حفل قصر ثقافة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

الفعاليات ينفذها فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي وتأتي في سياق برنامج حافل تنظمه هيئة قصور الثقافة، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو تستمر فعالياته لمدة أسبوع في جميع محافظات الجمهورية، تأكيدا على دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال أكثر من 200 فعالية، تتنوع بين معارض للكتب ومعارض فنية وورش إبداعية، إلى جانب أمسيات شعرية تعيد إلى الأذهان أمجاد الثورة وروحها الوطنية، وعروض فنية وموسيقية تراثية، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للأطفال، ولقاءات تثقيفية تتناول أبعاد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، وتوثق لحظة استعادة الإرادة الشعبية.