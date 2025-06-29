نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. أيمن الشيوي يكشف موعد عرض مسرحية الملك لير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

أيمن الشيوي يكشف موعد عرض مسرحية الملك لير

وتحدث أيمن الشيوي عن موعد المسرحية، قائلا: "شرف لينا ان نقدم هذا العمل العظيم، وشرف ليا ان اكون بجانب الفنان يحيي الفخراني، وان شاء الله افتتاح العرض يوم الثلاثاء المقبل ويستمر العرض طول هذا الاسبوع، واجازتنا ستكون الثلاثاء والاثنين والاربعاء نتمني ان نكون علي قدر الحدث والمسؤلية"

وأضاف أيمن الشيوي: "احتشد جميع العاملين في المسرح القومي لصنع هذا العمل وساندنا وزير الثقافة ونتمني ان ينال اعجاب الجمهور المصري ونتمني النجاح لكل صناع العمل، ولدينا خمس عروض من دول عربية تتمني العرض عندها".

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

أبطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

يُذكر أن يحيى الفخراني، أحد عمالقة الفن العربي، يتمتع بتاريخ حافل في المسرح والدراما، مما يزيد من التوقعات حول أدائه في هذا العمل الكلاسيكي الخالد