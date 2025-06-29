على رأسهم يحيى الفخراني.. أبطال "الملك لير" يحضرون المؤتمر الصحفي للمسرحية

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

أبطال "الملك لير" يحضرون المؤتمر الصحفي للمسرحية

وحضر المؤتمر كلا من: يحيي الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، شادي سرور، إيمان رجائي، وعدد من صناع مسرحية الملك لير.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

اعتذرات النجوم عن مسرحية الملك لير

وشهدت مسرحية يحيى الفخراني الجديدة "الملك لير"، التي قدمت قبل سنوات في دبي، اعتذار عدد من النجوم، بعدما تعاقدوا على المشاركة ضمن فريق الممثلين منذ شهر أكتوبر الماضي، ابرزهم سهر الصايغ عابد عناني، وقد يبدو أنّ اعتذارهما المفاجئ يأتي لانشغالهما بأعمالٍ فنية أخرى.

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

بوستر مسرحية الملك لير

وظهر الفنان يحيي الفخراني في بوستر مسرحية الملك لير بوجه مقسوم على البوستر، وتفاعل معه عدد كبير من محبي وعشاق الفخراني.

وزير الثقافة يحضر بروفات العرض المسرحي "الملك لير"

يذكر أيضًا أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد منذ يومين جانبًا من بروفات العرض المسرحي "الملك لير" وأعلن عن افتتاح العرض أمام الجمهور مع نهاية الشهر الجاري، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للعمل المسرحي، ومؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم المسرح الجاد والمتميز