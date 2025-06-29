نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء سبيل أحمد السقا بعد واقعة التعدي على طليقته مها الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عقب الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، يتهمانه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

تفاصيل التحقيق:

وقد نفى أحمد السقا أمام النيابة التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الواقعة «أُخرجت عن سياقها»، وأنه لم يكن في نيته التعدي على أحد، بل حاول فقط الحديث مع طليقته مها الصغير بخصوص «أمر عائلي يخصهما وأولادهما»، بعد أن تجاهلت اتصالاته المتكررة، وفق أقواله.

وأضاف أنه فوجئ بوجود السائق يشارك في الحديث بطريقة وصفها بـ«غير اللائقة»، ما أدى إلى احتداد الموقف.

وبرر «السقا» تصرفه بأنه نابع من «حرصه على مصلحة أولاده»، مشيرًا إلى أنه لم يوجّه أي إهانات عمدية ولم يقم بالاعتداء بدنيًا، مؤكدًا أن السائق ادّعى واقعة الضرب لتضخيم الموقف، ومحاولة تصوير الحادث على غير حقيقته.

أحدث أعمال أحمد السقا:

ويذكر أن ينتظر أحمد السقا عرض فيلم أحمد وأحمد،يشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد السقا وأحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، إلى جانب ضيوف الشرف طارق لطفي وغادة عبد الرازق.

العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي