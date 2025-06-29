نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. بدء استعدادات المؤتمر الصحفي لمسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء المسرح القومي استعداداته النهائية للمؤتمر الصحفى لمسرحية الملك لير بطولة يحيي الفخراني، والذي من المقرر انطلقه اليوم الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويشهد المؤتمر كلمة لمدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، يتحدث خلالها عن أهمية إعادة تقديم هذا النص الكلاسيكي العالمي، ودور المسرح القومي في إحياء الأعمال الكبرى، إلى جانب استعراض خطة الفرقة الفنية ومواعيد العروض الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

اعتذرات النجوم عن مسرحية الملك لير

وشهدت مسرحية يحيى الفخراني الجديدة "الملك لير"، التي قدمت قبل سنوات في دبي، اعتذار عدد من النجوم، بعدما تعاقدوا على المشاركة ضمن فريق الممثلين منذ شهر أكتوبر الماضي، ابرزهم سهر الصايغ وعابد عناني، وقد يبدو أنّ اعتذارهما المفاجئ يأتي لانشغالهما بأعمالٍ فنية أخرى.

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

بوستر مسرحية الملك لير

وظهر الفنان يحيي الفخراني في بوستر مسرحية الملك لير بوجه مقسوم على البوستر، وتفاعل معه عدد كبير من محبي وعشاق الفخراني.

وزير الثقافة يحضر بروفات العرض المسرحي "الملك لير"

يذكر أيضًا أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد منذ يومين جانبًا من بروفات العرض المسرحي "الملك لير" وأعلن عن افتتاح العرض أمام الجمهور مع نهاية الشهر الجاري، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للعمل المسرحي، ومؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم المسرح الجاد والمتميز