مجدي الناظر: حضور وزير الثقافة إحتفالية ذكرى 30 يونيه توثيق لحدث هام في الجمهورية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية كبرى خاصة بذكرى ثورة 30 يونيه والتي حضرها معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وأحياها النجمان لؤي ومصطفى شوقي مع قيادة أوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب.

وكان ضمن حضور الإحتفالية المخرج والمنتج مجدي الناظر الذي أعرب عن سعادته بحضور إحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيه وقال: سعيد جدا بالتطور الواضح للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية خلال رئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وأكد "الناظر" إن حضور معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو للإحتفالية توثيق لحدث هام في الجمهورية الجديدة التي يسعى معالي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لإستكمالها خلال مشروعه 2030.

واستكمل مجدي الناظر حديثه وقال: إن المشروع الذي دعا إليه الدكتور أحمد فؤاد هنو وهو حفظ التراث بإعادة موسيقى فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة المايسترو العالمي سليم سحاب هو شيء يدعو للفخر من كل الإتجاهات.

وانهى مجدي الناظر حديثه قائلا: رغم وفاة والد الفنان تامر عبدالمنعم وكان العزاء يوم الخميس الماضي قبيل الإحتفالية بيوم واحد إلا إنه رغم حزنه الشديد على فراق والده استطاع أن يبهج آلاف الحضور بإحتفالية عظيمة نشكره عليها.

المخرج والمنتج مجدي الناظر نظم شهر يناير الماضي المنتدى الثقافي المصري الإيطالي في دورته الثالثة والذي أقيم تحت رعاية الأكاديمية المصرية بروما ومشاركة وزارة الثقافة المصرية.

وقام المنتدى بتكريم مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة القدير لبلبة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم ممثلا عن وزارة الثقافة المصرية ونائبا عن معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والذي شارك فيه بعدد من الأفلام عن السياحة المصرية وهذه الأفلام من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية التي يترأسها الفنان تامر عبدالمنعم.

ويستعد مجدي الناظر لتنظيم المنتدي المصري اليوناني وذلك من أجل تسويق المتحف الكبير في دول أوروبا الذي من المقرر افتتاحه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.