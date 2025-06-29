نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق عرض “مملكة الحرير”.. ملحمة فانتازيا مشوقة تجمع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ مساء اليوم، الأحد 29 يونيو، أولى حلقات المسلسل الفانتازي التشويقي “مملكة الحرير” على شاشة قناة ON، في عمل درامي مختلف ومميز من بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.



صراع العرش يبدأ من جريمة ملكية

تنطلق أحداث المسلسل داخل عالم غير واقعي وزمان غير محدد، حيث نتابع ملحمة عبثية تدور في مملكة مزدهرة تُعرف بـ”مملكة الحرير”. في يوم ميلاد الملك “نور الدين الثاني”، يُقتل على يد شقيقه “الدهبي” في مؤامرة دموية هدفها الاستيلاء على الحكم، ثم يحاول الأخير تصفية ولدي الملك المغدور، شمس الدين وجلال الدين، لكن الخادم الأمّي المخلص “رضوان” يتمكن من تهريبهما ويفقد أثرهما خلال الهروب.

أبناء الملك.. على طرق متباينة

يكبر شمس الدين وسط العبيد ويتحول إلى جندي في إحدى كتائب المملكة، بينما ينشأ جلال الدين بين عصابات قطاع الطرق والمحتالين. أما الأخت الكبرى “جليلة” (تجسدها أسماء أبو اليزيد)، فيُبقيها “الدهبي” تحت وصايته، ويزوّجها من ابنه المفضل، محاولًا استخدامها في ترسيخ نفوذه داخل المملكة.

ومع تصاعد الأحداث، تتشابك طرق الأشقاء الثلاثة، لتبدأ سلسلة من المواجهات والمفاجآت، ويكتشف كل منهم هويته الحقيقية، لتشتعل المنافسة على العرش، وسط صراعات معقدة بين الطموح، والدم، والقدر.

أبطال العمل

يشارك في بطولة “مملكة الحرير” نخبة من النجوم، على رأسهم:

• كريم محمود عبد العزيز

• أسماء أبو اليزيد

• يوسف عمر

• محمود البزاوي

• سارة التونسي

• وليد فواز

• سلوى عثمان

• سارة بركة

إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة.

دراما خيالية بنكهة مصرية

يمزج المسلسل بين عناصر الفانتازيا، والدراما السياسية، والتشويق، في إطار إنتاجي ضخم يقدم تجربة درامية غير تقليدية، تأمل في ترك بصمة جديدة ضمن الأعمال الدرامية العربية ذات الطابع الأسطوري.