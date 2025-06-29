نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X” يواصل اكتساح شباك التذاكر.. الإيرادات تقترب من 120 مليون جنيه في 5 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم “مشروع X” للنجم كريم عبد العزيز إيرادات قدرها مليون و128 ألف جنيه يوم أمس الأحد، ليرتفع إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه في السينمات يوم 21 مايو الماضي إلى نحو 117 مليون جنيه خلال 5 أسابيع فقط.

ويواصل الفيلم تصدّره لإيرادات شباك التذاكر محليًا، مدعومًا بالإقبال الجماهيري الكبير، والإشادة بالأداء التمثيلي والإخراج والإنتاج، مما يعزز من فرصه في تحطيم أرقام قياسية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

أبطال فيلم "المشروع X”

الفيلم يجمع نخبة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ويشاركهم البطولة إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد.

الفيلم من تأليف مشترك بين بيتر ميمي وأحمد حسني، وهو من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.



أحداث فيلم "المشروع X”

تدور أحداث المشروع X حول “يوسف الجمال”، عالم متخصص في علم المصريات، يعيش صراعًا داخليًا بسبب اضطرابات نفسية، قبل أن يقوده اكتشاف مذهل لأسرار دفينة من الحضارة المصرية القديمة، قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة في العالم. هذا الاكتشاف يجعله في مرمى نيران منظمة دولية غامضة، تسعى بكل السبل لمنعه من كشف الحقيقة، لتبدأ سلسلة من المطاردات والتحديات القاتلة.

فهل ينجح يوسف في كشف السر؟ أم تنتصر قوى الظلام؟