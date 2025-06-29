نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتصدر تريند "يوتيوب ميوزيك وسناب شات" بأغنية "أنا أنت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم محمد رمضان، خلال الساعات الماضية، تريند رقم واحد على منصتي "يوتيوب ميوزك" و"سناب شات" بأغنيته "أنا أنت" التي طرحها مؤخرا.

أغنية "أنا أنت" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

أنا.. أنت.. أنا.. أنت

أنا بحضر.. أنت تقلب

أنا بنجح.. أنت تندب

أنا بحضر.. أنت تقلب

أنا بنجح.. انت تندب

في الملعب ببقى ميسي

والجري جنبي يتعب

أنا بصرف إنت تحسب

أرقام تخض ترعب

لو كل دول في كفة

الكفة بتاعتي تغلب.

أخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو أغنية بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.