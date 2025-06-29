نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض "شلباية" و"قبو الغربان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، في تقديم عروضه المجانية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض شلباية

ويشهد اليوم الأحد، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "شلباية" لفرقة قصر ثقافة نجع حمادي، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج محمد موسى، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وتدور أحداثه حول حكاية شعبية متوارثة في قرى الصعيد، تروي مأساة شاب يقع فريسة الغواية، فيخسر شقيقه وأمه وأرضه وسمعته، في إسقاط رمزي على ما يحدث حين يتخلى الإنسان عن القيم لصالح الشهوات.

عرض قبو الغربان

أما العرض الثاني بعنوان "قبو الغربان" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، عن نص "كنت في بيتي أنتظر هطول المطر" لجان لوك لارغاس، دراماتورج وأشعار أحمد مراد، وإخراج سيف الدين محمد، ويعرض على مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء.

وتدور الأحداث حول خمس نساء يختبئن داخل قبو قديم هربا من خطر يحيط بهن من الخارج، وفي الداخل تنكشف أسرار الماضي، وتظهر مشاعر الخيانة والفقد والخذلان والذنب في أعمق صوره.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور، ويصاحبها نشرة يومية.