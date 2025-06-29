نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة دعم وتهنئة خاصة للمخرجة سارة وفيق بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الجديد، والذي دخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال أربعة أسابيع فقط من عرضه.

وكتب تامر حسني في رسالته لسارة:

"أختي الغالية، أهلك أهلي، يصبرك وينصرك ويحقق لك كل أحلامك، ومبروك نجاح فيلمك رقم استثنائي يا سارة، افرحي بيه وافرحي إن فيلمك من 3 أيام دخل ضمن الـ10 أفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، ولسه بيكمل، يارب كل يوم في ازدياد ويوصل لأبعد من كده عشان قلبك جميل وإنسانة ومجتهد."

من جانبها، كانت سارة وفيق وجهةرسالة شكر مؤثرة، قالت فيها:

“ولادي وجوزي وإخواني وأصدقائي المقربين، وكل عيلتي وأهلي الغاليين، متشكرة جدًا على وقوفكم جنبي وتعبكم معايا لحد اللحظة دي ولسه مشاركني حزني ووجعي... ربنا ميحرمنيش منكم أبدًا”.



عاوزة أقول كلمة في حق أخ سندني من غير ما أطلب، في أصعب لحظة في عمري وقت ما فقدت أمي وقلبي بينزف من الحزن، لقيت سند وضهر حقيقي... الأخ اللي ما خلفتوش أمي لكنه كان جنبي وما سابنيش وقت الوجع اللي ما يتوصفش، شكرًا على اللي عملته معايا، اللي عمره ما هيتنسي ولا يتوصف بكلمات.

أخويا الغالي تامر حسني."

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

آخر أعمال تامر حسني الغنائية



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية حلال فيك،وتم إصدار الأغنية في صورة الكليب على لقطات من فيلم ريستارت الذي عرض مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال.

كلمات أغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني

حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.