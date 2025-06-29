التحقيق مع الفنان أحمد السقا فى اتهامه بالاعتداء على مها الصغير تستمع جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال الفنان أحمد السقا في اتهامه بالاعتداء على طليقته الإعلامية إقرأ المزيد

تستمع جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، لأقوال الفنان أحمد السقا في اتهامه بالاعتداء على طليقته الإعلامية مها الصغير وضربها أمام المارة داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

وكانت مها الصغير وسائقها حررا محضرا ضد طليقها اأحمد السقا، في قسم شرطة أول أكتوبر، واتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء في المحضر، حسبما ذكرت مها الصغير، أن طليقها أحمد السقا طاردها هي وسائقها بسيارته، ولاحقهما وقطع عليهما الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود السقا مجددا ليعتدي بالضرب أولا على مها الصغير، ثم على السائق عند تدخله، حسب موقع "المصري اليوم".

أوضحت مها الصغير وسائقها في المحضر أن الواقعة تخللها أيضا عبارات سب وتهديد، قبل أن يتوجها إلى قسم الشرطة لتحرير البلاغ.

وكان أحمد السقا طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج بعد زواج دام 26 عاما.