نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشكر الفريق الطبي بعد نجاح عمليات نجله آدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية مؤثرة، وجّه النجم تامر حسني رسالة شكر وامتنان من القلب لكل من شارك في رحلة علاج نجله "آدم"، الذي خضع لعدد من العمليات الدقيقة خلال الفترة الماضية.



وحرص حسني على التعبير عن تقديره العميق للدكتور الكبير والأب المحترم عمر عبد العزيز وطاقم مستشفى الندى، وكذلك الدكتور القدير مصطفى جاد الذي رافق الأسرة خطوة بخطوة ولم يغادرهم لحظة، بالإضافة إلى الدكتورة الكبيرة والأم الحنونة أميرة إدريس، وطاقم مستشفى روفيدا الذين وصفهم بأنهم "أهل خير وضمير".

وقال حسني في رسالته من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري:

"بشكر من كل قلبي كل من ساهم في علاج ابني آدم، من أطباء وممرضين ومساعدين... بدعيلكم من كل قلبي، يارب متشوفوش غير كل خير في حبايبكم إنتوا وكل الناس يارب... شكرًا شكرًا شكرًا."

تفاصيل الوعكة الصحية لنجل تامر حسني



و تعرض نجل الفنان تامر حسني (آدم) لوعكة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة وذلك بعد انفجار الزائدة الدودية حيث أنه قد خضع لعملية جراحية منذ أيام ولكن قد حدثت معه تطورات أخري وقد دخل العمليات مرة أخري صباح اليوم.

وأجري آدم تامر حسني الجراحة الثانية وأنه الآن يمكث فى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة مع استقرار فى حالته الصحية.



قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

آخر أعمال تامر حسني الغنائية



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية حلال فيك،وتم إصدار الأغنية في صورة الكليب على لقطات من فيلم ريستارت الذي عرض مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال.

كلمات أغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني

حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.