نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع الفنان هشام إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حمزة العلي منذ قليل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، كما كشف موعد تشييع جثمانها.

منشور حمزة العيلي

كتب حمزة العيلي منشورا قال فيه: "لله الدوام توفت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل، رحمها الله وأسكنها الفردوس، صلاة الجنازة في السيدة نفيسة عصرًا".

آخر أعمال هشام إسماعيل

وكان الفنان هشام إسماعيل قد شارك مؤخرًا في مسلسل “عتبات البهجة”، وهو بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، وعلاء مرسي.