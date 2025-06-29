نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الرافعي يقدم شخصية بلوجر في فيلم الحارس مع هاني سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلق مؤخرًا تصوير فيلم "الحارس" الذي يعود من خلاله النجم هاني سلامة إلى السينما بعد غياب دام 14 عامًا منذ آخر أعماله السينمائية "واحد صحيح" عام 2011.



تفاصيل شخصية أحمد الرافعي



ويُجسد الفنان أحمد الرافعى خلال أحداث الفيلم شخصية بلوجر، وتدور مشاهد عديدة من العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم تصوير الجزء الأول من الأحداث هناك، على أن يُستكمل التصوير خلال الشهر المقبل.

فريق عمل فيلم الحارس



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هاني سلامة كل من مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، ونخبة من الفنانين. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسر سامي.



آخر أعمال أحمد الرافعي



يذكر أن آخر أعمال أحمد الرافعي مسلسل "عهد أنيس"،و يدور مسلسل عهد أنيس في قرية مصرية خلال عشرينيات القرن الماضي، حيث تتشابك الأساطير بالواقع، لتبدأ سلسلة من الانتقامات الشيطانية تمتد عبر ثلاثة أجيال، كاشفةً عن أسرار دفينة وتقلبات درامية غير متوقعة.

أبطال عهد أنيس



ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية الذين قدموا أداءً لافتًا يمزج بين الغموض والرعب والبعد الإنساني، أبرزهم **إسلام جمال** في دور "أنيس"، الشيطان الذي يحرك الأحداث، ورحمة أحمد التي تألقت في تجسيد شخصية "نجوى". كما يشارك في البطولة كل من: أحمد الرافعي، عابد عناني، جلا هشام، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، وفاء شوقي، سعاد القاضي، وكريم مغاوري، حيث أضفى كل منهم لمساته الخاصة على الأجيال المتعاقبة داخل القصة

ومع تصاعد التشويق وتنوع خطوط السرد، حصد المسلسل تفاعلًا واسعًا وتصدر قوائم البحث منذ طرحه على المنصات الرقمية.