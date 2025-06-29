نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..عرض أولى حلقات مملكة الحرير علي one في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد شبكة قنوات one لعرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير اليوم وذلك بعد انتظار طويل من الجمهور.



حيث أقيم العرض الخاص لعرض اول حلقة امس وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني احتفالا ببدأ العرض،ويكون موعد الحلقة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يُعاد عرضها عبر قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.



تفاصيل شخصيات المسلسل





يُجسد النجم كريم محمود عبد العزيز شخصية "شمس الدين"، أمير المملكة، فيما تؤدي أسماء أبو اليزيد دور "جليلة"، إحدى أميرات القصر، ويشارك أحمد غزي في دور "جلال الدين"، قاطع الطريق ذو الأصل الملكي. وتظهر سارة التونسي بدور "ريحانة"، وعمرو عبد الجليل بشخصية "الدهبي"، بينما يلعب وليد فواز دور "الجبل"، ويطل محمود البزاوي في شخصية "رضوان".

قصة مملكة الحرير



تنطلق القصة بميلاد الأمير الثاني نور الدين، وما يلبث أن يقتل العم الطامع "الدهبي" الملك، ويبدأ بملاحقة ورثته، يهرب الخادم الوفي "رضوان" بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، لكن مصيرهما يتشعب، حيث يكبر أحدهما في صفوف الكتيبة، بينما ينشأ الآخر بين قطاع الطرق. ومع التقائهما من جديد، تبدأ معركة الولاء والخيانة على عرش "مملكة الحرير".

المسلسل يجمع بين الحب والمؤامرة والخيانة في إطار بصري مميز وأجواء درامية مشوقة، ومن المنتظر أن يُعرض قريبًا على قناة ON.



تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير"



ويتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.