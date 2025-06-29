«مشكلتنا الدائمة الإهمال».. رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع انستجرام، علي نعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث مأساوي.

رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي

وكتبت رانيا فريد شوقي: "١٨ بنت، ١٨ زهرة، كانوا بيصحوا بدري للحياة، وكلهم امل ورضا بيجروا ورا اكل عيشهم وكل بنت عندها حلم نفسها تحققه وكل اب وام لهم حلمهم لبناتهم، آه يا وجع القلب، مفيش كلمات توفي الوجع، ولا عزاء يقدر يسد غيابهم في حضن أم، ولا في عين أخت، ولا في قلب أب.. اللهم ارحمهم، واكتب أجرهم شهيدات، مشكلتنا الدائمة الإهمال، فين الضمير يا بشر، حسبنا الله ونعم الوكيل".

حادث الطريق الإقليمي للمنوفيه

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

اخر اعمال رانيا فريد شوقي

وكان اخر اعمال رانيا فريد شوقي هو مسلسل«قلع الحجر» بطولة محمد رياض، ورياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض.