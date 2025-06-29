نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| نانسي صلاح: سعيدة بتكرار التعاون مع عمرو محمود ياسين.. وكنت أتمنى أن يجمعني عمل فني مع عصام نصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة نانسي صلاح حالة من النشاط الفني المكثف في الآونة الأخيرة، حيث تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "اتنين قهوة" الذي انطلق تصويره قبل عيد الأضحى هذا العام، ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تُدعى شريفة، وهي الصديقة المقربة للفنانة مرام علي.

تصريحات نانسي صلاح



وكشفت نانسي صلاح، عن سبب تكرارها للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" قائلة: العمل معه له مذاق خاص، وهذه التجربة الثالثة لي معه، حيث سبق وتعاونت معه في الموسم الثالث والرابع من مسلسله الشهير نصيبي وقسمتك الذي لاقى نجاحًا كبيرًا من قبل الجمهور، وقدمت حكاية بعنوان اتفضلوا في الصالون، من بطولة هنا شيحة، وحكاية أخرى بعنوان "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة.

وعن علاقتها بالمخرج عصام نصار، قالت: مسلسل "اتنين قهوة" يُعتبر التجربة الأولى لي معه، رغم أننا أصدقاء منذ فترة طويلة، وكنا نتمنى أن يجمعنا عمل فني، وحاليا نحن نستعد بالفعل لأول عمل معًا، ولذلك فإن مسلسل "اتنين قهوة" يمثل لي حالة خاصة للغاية، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه.



تفاصيل مسلسل "اتنين قهوة"

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام على، مى القاضي، محسن محيي الدين،، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى إسماعيل فرغلي، إيهاب فهمي، كريم العمري، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



