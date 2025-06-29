نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام مبهر لموسم السيمفوني الـ66 بالأوبرا… التاسعة لبيتهوفن تلهب مشاعر الجمهور بقيادة أحمد الصعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ليلة موسيقية استثنائية تحت مظلة وزارة الثقافة، اختتمت خلالها دار الأوبرا المصرية موسم أوركسترا القاهرة السيمفوني الـ66، بحفل ضخم تميز بأداء السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، التي جمعت بين عبقرية التأليف الكلاسيكي وقوة الأداء الغنائي والموسيقي، في عرض جمع بين الجمال والدقة والانفعالات الفنية.

ختام فني راقٍ تحت راية الثقافة

ضمن أنشطة وزارة الثقافة المصرية، نظّمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية فنية استثنائية بمناسبة ختام الموسم الفني السادس والستين لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

جاء الحفل تحت إشراف القائد الأساسي ومديره الموسيقي المايسترو أحمد الصعيدي، الذي تولى قيادة العرض على المسرح الكبير بمشاركة نخبة من الأصوات الغنائية المميزة.

السيمفونية التاسعة أيقونة بيتهوفن تلمع من جديد

شهد المسرح الكبير عزفًا احترافيًا للسيمفونية التاسعة الشهيرة للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن، المعروفة باسم "الكورالية"، والتي تُعد من أعظم الأعمال في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

قدم أعضاء الأوركسترا أداءً عالي المستوى أظهر تماسكهم الفني، بينما أبدع المايسترو أحمد الصعيدي في قيادته، ممزوجًا بين الصرامة والدقة الفنية وبين الانفعالات العاطفية العميقة، ليمنح هذا العمل الخالد روحًا جديدة ولمسة مصرية مميزة.

تناغم فريد بين الأصوات البشرية والموسيقى

شارك في الحفل أربعة من ألمع الأصوات الغنائية: السوبرانو ملك شافعي، الألطو جالا الحديدي، التينور عمرو مدحت، والباريتون رضا الوكيل، إلى جانب كورال أكابيلا بقيادة وتدريب أدهم عزت.

امتزجت الأصوات البشرية بالجمل الموسيقية في تناغم بديع، أضفى على العرض لمسة درامية وروحانية نقلت الجمهور إلى أجواء التأمل الفني والوجداني.

نجاح موسم فني متنوع وحافل

اختُتم الحفل وسط حضور جماهيري كثيف من محبي الفنون الرفيعة، ليكون ختامًا مثاليًا لموسم أوركسترا القاهرة السيمفوني، الذي تضمن 31 حفلًا موسيقيًا على مدار العام.

تنوع البرنامج بين روائع الكلاسيكيات العالمية، وأعظم السيمفونيات، وسلاسل الموسيقى الغنائية، وأعمال من القرن العشرين، بالإضافة إلى سلسلة "اتجاهات عربية" التي سلطت الضوء على إبداعات مؤلفين عرب ضمن القالب الكلاسيكي، ما رسّخ مكانة الأوركسترا كمنارة للفنون الجادة في مصر والمنطقة.