أحمد حسن راؤول يحتفل بإصدار أغنية ابتسمت رسمياً ضمن ألبوم "بتمنى أنساك"

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أحمد جودة - القاهرة - "ابتسمت"... فابتسمت القلوب: شيرين عبد الوهاب تُشعل المشهد الغنائي… أحمد حسن راؤول يحتفل بإطلاق الأغنية رسمياً ضمن ألبوم "بتمنى أنساك"

في لحظة انتظرها الملايين بشغف ولهفة، عادت النجمة شيرين عبد الوهاب لتصنع الحدث، وتخطف الأضواء من جديد، هذه المرة ليس فقط بإحساسها المرهف، بل بأغنية تفوح صدقًا ونقاءً بعنوان "ابتسمت"، والتي أُطلقت رسميًا ضمن ألبومها الجديد "بتمنى أنساك"، المُتاح الآن على جميع المنصات الموسيقية.

الأغنية، التي كتبها الشاعر المتألق أحمد حسن راؤول، تحمل بصمة فريدة في عالم الكلمة، حيث تنسج مشاعر مختلطة من الحنين والرضا والحب المجروح بلغة شفافة لا تعرف المبالغة، ولكنها تُجيد الوصول إلى أعمق نقطة في القلب. الأغنية تم تلحينها موسيقيًا باحتراف وإحساس عالٍ، لتصبح واحدة من أكثر الأغنيات تداولًا واستماعًا خلال الساعات الأولى من إطلاق الألبوم.

ومن اللحظة الأولى لصدورها، لم تكن "ابتسمت" مجرد أغنية... بل كانت حالة، تجربة صوتية استثنائية يعيشها المستمع مع كل جملة، وكل نفس، بصوت شيرين الذي بدا وكأنه خرج من أعماق جرح قديم تعافى، لكنه لم ينسَ. وقد جاءت تفاعلات الجمهور لتؤكد أن الأغنية استطاعت أن تُترجم مشاعر ملايين الأشخاص الذين ذاقوا مرارة الحب، لكنهم اختاروا أن يبتسموا في النهاية.

الشاعر أحمد حسن راؤول، صاحب القلم النابض، عبّر عن سعادته الكبيرة بإطلاق الأغنية، وشارك جمهوره لحظة الفرح والنجاح، مؤكدًا أن هذه التجربة مع شيرين عبد الوهاب تمثل له علامة فارقة، ليس فقط على المستوى المهني، بل الإنساني أيضًا، إذ وصفها بالتجربة "المخلصة والمؤثرة".

ومع طرح ألبوم "بتمنى أنساك" رسميًا على مختلف المنصات الرقمية، أصبحت "ابتسمت" واحدة من أبرز الأغاني التي تصدّرت تريند محركات البحث والسوشيال ميديا، لما تحمله من طاقة مختلفة وصوت داخلي يُشبه ما لم نقله من قبل. الألبوم يُعتبر عودة قوية ومتجددة لشيرين، التي قررت أن تكون أكثر صدقًا، أكثر نضجًا، وأكثر جرأة في التعبير عن مشاعرها، وكأنها تكتب رسائل شخصية إلى كل من مرّ مثلها بالخذلان، والاشتياق، والانتصار على الألم.



أغنية "ابتسمت" ليست فقط عملًا فنيًا، بل شهادة ميلاد جديدة لمرحلة أكثر عمقًا في مسيرة شيرين عبد الوهاب، الفنانة التي قررت أن تُحارب جراحها بالصوت، وتُداوي القلوب بالموسيقى، وتبعث رسالة مفادها: "مهما صار... فينا نبتسم."

أما أحمد حسن راؤول، فها هو يواصل تثبيت مكانته كواحد من أهم شعراء الجيل الحالي، حيث يجيد تطويع اللغة، واختراق الحواس، وترك أثر لا يُمحى بكلمات تبدو بسيطة لكنها محملة بالوجدان.

وبين الكلمة واللحن والصوت، جاءت "ابتسمت" كأغنية لا تُسمع فقط... بل تُحس.

وبين فرحة الإصدار وفرحة الجمهور، يبدو أن هذا الألبوم "بتمنى أنساك" لن يُنسى أبدًا.

