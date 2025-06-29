رحاب الجمل تشعل الأضواء في "الست لما" مع يسرا... وتبدأ التصوير وسط كوكبة من النجوم!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة جديدة تضيف إلى مسيرتها المتألقة، تعاقدت النجمة رحاب الجمل رسميًا على الانضمام إلى فريق عمل الفيلم المنتظر "الست لما"، من إنتاج ندى ورنا السبكي، والذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة والتشويق في حبكة مختلفة ومليئة بالمفاجآت. وقد بدأت رحاب بالفعل تصوير أولى مشاهدها اليوم، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم، في عمل يَعد بأن يكون أحد أقوى أفلام الموسم المقبل.

الفيلم من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، ومعها ياسمين رئيس، درة، انتصار، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، دنيا سامي، محمود البزاوي، بالإضافة إلى رحاب الجمل، مع عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب. وتتناول القصة قضايا اجتماعية معاصرة في قالب يحمل التوتر والغموض، فيما أشارت درة في تصريحاتها إلى أن ظهورها بالحجاب ضمن أحداث الفيلم يحمل رسالة بأن "المحجبة مش بالضرورة تكون مش حلوة".

ويُعرض الفيلم قريبًا في دور السينما، وسط ترقب الجمهور، خاصة بعد الكشف القائمة الكاملة لأبطاله، الذين يمثلون توليفة مميزة من نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي.

وكانت رحاب الجمل قد لفتت الأنظار في الموسم الرمضاني الماضي بمشاركتها في أكثر من عمل درامي، أبرزها مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، تأليف وإخراج أحمد الجندي، كما ظهرت كضيفة شرف مميزة في مسلسل "أشغال شقة" لهشام ماجد، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وعلى صعيد السينما، انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، ويشاركها البطولة عدد من النجوم منهم أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي وسامي مغاوري، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي خفيف.

وتدرس رحاب الجمل حاليًا عدة سيناريوهات جديدة، ولم تحسم حتى الآن قرارها بشأن المشاركة في موسم رمضان 2026، مما يضع جمهورها في حالة ترقب لأي إعلان جديد من جانبها.

رحاب الجمل، الحاضرة دائمًا بقوة في كل موسم، تثبت من جديد أنها فنانة لا تعرف إلا التنوع والاختلاف في اختياراتها الفنية.