نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فات الميعاد" يشعل التريند ويخطف الأنفاس في الحلقة 12.. أسماء أبو اليزيد تضع طفلتها وتغلق الباب في وجه أحمد مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مسلسل "فات الميعاد" تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب عرض الحلقة الثانية عشرة التي شهدت تطورات درامية مشحونة بالمشاعر والتوتر والقرارات المصيرية. وقد أثارت هذه الحلقة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من مواقف إنسانية شديدة التأثير، خصوصًا في العلاقة المعقدة بين بسمة (أسماء أبو اليزيد) ومسعد (أحمد مجدي)، والتي وصلت إلى منعطف حاد بعد ولادة طفلتهما.

في مشهد يفيض بالتناقضات بين الحب والخذلان، يظهر مسعد في منزل زوجته بسمة، حاملًا أوراقًا قانونية لتغيير اسم طفلتهما من "عبلة" إلى "ريم" في محاولة يائسة لاستمالة قلب زوجته وكسب رضاها بعد خلافاتهما المتصاعدة. إلا أن بسمة، التي تحمل جراحًا متراكمة من علاقتهما المضطربة، رفضت محاولاته رفضًا قاطعًا، مؤكدة له أن ما كُسر بينهما لا يمكن إصلاحه، وأغلقت الباب في وجهه في لحظة درامية مثقلة بالكرامة والغضب. هذا الموقف فجّر بركانًا داخليًا لدى مسعد، الذي لم يجد إلا التهديد وسيلة أخيرة ليحاول استعادة السيطرة، قائلًا لها: "هتندمي."

الحلقة لم تخلُ من مفاجآت أخرى، إذ عادت بنا بعض المشاهد إلى تطورات حلقة الأمس، حين عانت بسمة من آلام مفاجئة أثناء حديثها مع والدها، ليتضح لاحقًا أنها دخلت في مرحلة الولادة. وعلى الفور نُقلت إلى المستشفى حيث أنجبت طفلتها، فيما قام شقيقها عمر بإبلاغ مسعد، الذي أتى بدوره إلى المستشفى لرؤية طفلته الوليدة، في لحظة عاطفية خيمت عليها مشاعر مختلطة بين الفرح والقلق والارتباك.

تتوالى الحلقات بإيقاعٍ مشوّق يرسم بمهارة خطًّا دراميًا يلامس الواقع ويعكس قضايا حقيقية تعيشها الكثير من الأسر، أبرزها الصراع بين الاستقلالية الزوجية والعلاقات السامة، وسؤال كبير يُطرح: هل يمكن التراجع عندما "يفوت الميعاد"؟ أم أن بعض القرارات تصبح نقطة اللاعودة؟

العمل من تأليف الثلاثي عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، ويشارك في بطولته إلى جانب أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي كل من: محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وآخرون، فيما تتولى الإنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وتواصل الفنانة أسماء أبو اليزيد تثبيت مكانتها كأحد أبرز الوجوه الدرامية في السنوات الأخيرة، بأداءٍ متقن وواقعي يستدرج المشاهد إلى قلب الحدث، وكانت آخر مشاركاتها في مسلسل "النص" إلى جانب النجم أحمد أمين، ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، حيث لاقى العمل حينها إشادة كبيرة بسبب معالجته الدرامية المستندة إلى وقائع تاريخية، مستلهمًا مادته من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان.

ومع اقتراب النصف الثاني من حلقات "فات الميعاد"، يبدو أن الجمهور على موعد مع مزيد من التصعيد الدرامي والمفاجآت التي قد تغير مسار العلاقات بالكامل، وسط ترقب حاد لكل خطوة جديدة تخطوها بسمة في طريقها نحو الحرية أو المواجهة. فهل سيندم مسعد كما وعدها؟ أم أن بسمة ستدفع ثمن قرارها؟ الجواب في الحلقات القادمة التي يبدو أنها لن تترك أحدًا إلا وتجعله يعيد التفكير في مفهوم "الفرصة الأخيرة".