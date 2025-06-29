كم كلفت بدلة بيزوس؟ ومن صمّم فستان العروس؟ كواليس فاخرة من حفل الـ 50 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم - تبادل الملياردير الأمريكى جيف بيزوس وزوجته الحالية لورين سانشيز عهود الزواج في حفل زفاف ضخم أقيم أمس في مدينة البندقية وبلغت تكلفته ما يزيد على 20 مليون دولار وحضره عدد كبير من المشاهير حول العالم.

تكلفة إطلالة العروس

وبدت لورين سانشيز مذهلة أثناء نقلها بالقارب السريع إلى سان جورجيو ماجوري، التي تطل على بحيرة البندقية، لتسير في الممر أمام 200 ضيف من كبار الشخصيات، مرتدية بدلة بيضاء كلاسيكية وغطاء رأس عند وصولها إلى الجزيرة حيث غيرت ملابسها إلى فستانها الذي صمم يدويًا من تصميم دولتشي آند جابانا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعقد الزواج بعد أن تم عقد اتفاقية ما قبل الزواج لحماية ثروته البالغة 244 مليار دولار (177 مليار جنيه إسترليني) موقعة ومختومة.

خاتم الزفاف

ويحتوى خاتم الخطوبة على ماسة وردية يبلغ وزنها 30 قيراطًا وقيمته 3 ملايين دولار، والذى قدمه بيزوس عندما طلب الزواج من لورين قبل عامين على متن يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذى تم نقله إلى يدها اليمنى بجانب خاتم جديد يحتوى على ماسة أكبر حجمًا بيضاء لامعة، تقدر قيمتها بنحو 35 قيراطًا وتتراوح قيمتها بين 8 و10 ملايين دولار، والذى يعتقد إنه خاتم زفاف.

وأظهرت سانشيز الخاتم لأول مرة عندما خرجت مرتدية فستانًا من تصميم سكياباريلي ونسقته مع خاتم شوارتز.

وأفادت تقارير بأن رجل الأعمال الأمريكى أهدى عروسه الجديدة قلادة ألماس بقيمة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في حفل زفافهما، وفقًا لموقع Page Six، كما ارتدت سوارًا جميلًا يحمل الأحرف الأولى من اسمها الجديد، LB، تكريمًا لزوجها.

ولم يقتصر الأمر على إنفاق الأموال الطائلة على الماس والملابس فحسب، بل اضطر الزوجان أيضًا إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل إجراءات أمنية مشددة لحماية ضيوفهما من المشاهير.

تفاصيل حفل الزفاف

وتضمن حفل الزفاف حفلة أقيمت داخل كنيسة مادونا ديل أورتو التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر في منطقة كاناريجيو الخلابة في البندقية.

وكانت أصدرت بلدية البندقية توجيها يوم الأربعاء بتطويق المنطقة، مما أدى إلى عزل الضيوف عن النشطاء الذين كانوا يحتجون منذ أسابيع على أن الاحتفالات ستحول مدينة الجندول والقصور إلى متنزه ترفيهي خاص للأثرياء.

وفي إطار الاستعدادات، قام حراس الأمن بإغلاق مداخل الحدث الذي حضره عدد كبير من النجوم.

وسار العروسان في ممر، تم تحديد ميزانية قدرها 1000 يورو للشخص الواحد لتناول وجبة إفطار الزفاف، ووفقًا للتقارير المحلية، سوف شملت وجبة الإفطار طبقًا شهيًا محليًا.

يُعتقد أن المغني وكاتب الأغاني آشر، الذي وصل أمس أيضًا، قد أحيي الحفل في ثانى لياليه حيث من المقرر أن يستمر الحفل لثلاثة أيام كما تم حجز خمسة من أفخم فنادق المدينة لاستضافة ما يُقدر بـ 250 ضيفًا كما احتاجت كايلي جينر، نجمة عالم المكياج، إلى قارب مائي منفصل لنقل أمتعتها المكونة من 25 قطعة والمزينة بأحرف اسمها إلى منزلها في البندقية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويتواجد بعض من أشهر العزاب في العالم في البندقية لحضور حفل الزفاف وهو النجم أورلاندو بلوم، الذي انفصل مؤخرًا عن خطيبته المغنية كاتي بيري ونجم الرياضة توم برادي، ومن بين الضيوف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث تربطه علاقة ودية ببيزوس منذ سنوات، حيث تبرع بيزوس بمبلغ 100 مليون دولار (72 مليون جنيه إسترليني) لمؤسسة أوباما في عام 2021 وقد استقطب الحدث أيضًا عددًا كبيرًا من أفراد عائلة كارداشيان.