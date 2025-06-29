لهذا السبب...مصطفي شعبان يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر النجم المصري مصطفى شعبان قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن تأجيل تصوير فيلمه السينمائي المنتظر "المملكة"، الذي كان من المفترض أن يشكّل عودته القوية إلى شاشة السينما بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا، منذ آخر أعماله السينمائية "الوتر" عام 2010، والذي شاركته بطولته الفنانة غادة عادل وكان ينتمي إلى نوعية أفلام الجريمة والغموض.

الفيلم الجديد "المملكة" كان مقررًا انطلاق تصويره في شهر يونيو الجاري، غير أن انشغال المخرج أحمد عبد الوهاب حال دون ذلك، إذ يتولى حاليًا تصوير مسلسل الفنانة كندة علوش الجديد بعنوان "ابن النصابة"، على أن ينتهي منه نهاية يوليو المقبل، ما دفع صنّاع الفيلم إلى تأجيل التصوير حتى إشعار آخر، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور وتسبب في تصدر الفيلم والفنان مصطفى شعبان التريند.

ما زاد من حماسة الجمهور هو الطابع المختلف لفيلم "المملكة"، إذ يجمع بين الحركة والكوميديا، ويُقدّم مصطفى شعبان من خلاله شخصية غير تقليدية تمارس أعمال النصب المحترف على مستوى دولي، وهي شخصية تبحر بين الحيلة والدهاء، وتنتقل بأحداث الفيلم إلى خارج مصر، حيث من المقرر تصوير عدد من المشاهد في دولة أوروبية، إما سويسرا أو النمسا، وهو ما يمنح الفيلم طابعًا عالميًا ويعكس مستوى إنتاجي ضخم.

يُشارك مصطفى شعبان في بطولة الفيلم عدد من النجوم، في مقدمتهم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما، إلى جانب الفنان محمد أنور، والنجم عمرو عبد الجليل، ويأتي الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، تحت إدارة المخرج أحمد عبد الوهاب.

وقد أثار الإعلان عن الفيلم ومضمونه تفاعلًا واسعًا، خاصة أن شعبان قدّم خلال السنوات الماضية مجموعة من المسلسلات التي تركت بصمة لدى جمهور الدراما، من بينها "حكيم باشا"، "المعلم"، "ملوك الجدعنة"، "بابا المجال"، و"دايما عامر"، لكنّه ابتعد عن السينما التي كان أحد نجومها في بداية الألفينات، حين لمع في أفلام أيقونية مثل "النعامة والطاووس"، "أحلام عمرنا"، "مافيا"، "كود 36"، و"جوبا".

عودة مصطفى شعبان إلى السينما عبر "المملكة" ليست مجرّد عمل فني جديد، بل تمثّل عودة جيل كامل من عشاق الشاشة الكبيرة إلى أجواء أفلام الأكشن الذكية، وسط توقّعات بأن يحقق الفيلم عند عرضه نجاحًا لافتًا، خاصة أن النجم يتمتع بجماهيرية واسعة، ولم يُقدّم منذ سنوات مشروعًا سينمائيًا بهذا الطموح.

الجمهور ينتظر انطلاق التصوير، ويتابع بشغف كل خبر متعلق بالفيلم، بينما يواصل مصطفى شعبان التحضير للشخصية بتفاصيلها الدقيقة، ليكون "المملكة" بمثابة "عودة ملك" إلى عرشه السينمائي، بعد غياب طويل يوشك أن يُتوَّج بعمل غير تقليدي، يُعيد الحماسة لعشّاق الأفلام المصرية ذات النفس العالمي.