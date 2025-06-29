نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات الموسم الثاني لمشروع "مواهبنا مستقبلنا " بثقافة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت مساء أمس اختبارات الموسم الثاني من مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بمركز تنمية المواهب بمسرح ٢٣ يوليو بالمحلة ، بمحافظة الغربية ، الذى تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة .

لجنة التحكيم

أقيمت الاختبارات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ،حيث شهد مسرح٢٣يوليو ، توافد عدد كبير من المواهب بمحافظة الغربية ، بوجود لجنة التحكيم التى ضمت نخبة متميزة من المتخصصين فى مجال التمثيل والاداء الحركى والفنون التشكيلية والموسيقى ، تضمنت الفنان والمخرج يوسف النقيب والمخرج عبد الرحمن سالم والفنانة التشكيلة سلمى المنسوب ، والمايسترو محمد مسعد ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه مركز تنمية المواهب بموسمه الاول ، الذى يهدف الى اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية فى مختلف المجالات الفنية .

مشروع "مواهبنا مستقبلنا"

مشروع "مواهبنا مستقبلنا" تقدمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، ومدير عام ثقافة الغربية وائل شاهين.