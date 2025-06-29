نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بسلسلة فعاليات في الوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأحد، سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية بمحافظة الوادي الجديد، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي إطار الفعاليات التي تقدمها الهيئة لإحياء ذكرى الثورة بجميع محافظات الجمهورية، ويشمل أكثر من 200 فعالية تأكيدا على دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.

ويستقبل مسرح حديقة الخارجة، في التاسعة مساء عرضا فنيا لفرقة قصر ثقافة الخارجة للفنون الشعبية تقدم خلاله باقة من العروض الفنية والتراثية، يعقبها برنامج ثقافي وفني متنوع يتضمن ورشا فنية للأطفال، ومحاضرات توعوية حول ثورة 30 يونيو، إلى جانب فقرات للمواهب الشابة من أبناء المحافظة.

"30 يونيو وحماية الهوية الوطنية"

كما تشهد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية بعنوان "30 يونيو وحماية الهوية الوطنية"، فيما ينظم بيت ثقافة المعصرة لقاء ثقافيا تحت عنوان "ثورة 30 يونيو: معركة الإرادة والكرامة الوطنية"، يتناول أبعاد الثورة ودورها في استعادة القرار الوطني.

أبرز الورش الفنية

وفي إطار البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تقام عدة فعاليات بمواقع ثقافية أخرى بالمحافظة، من بينها مكتبة الطفل والشباب ببغداد وبيت ثقافة القصر، تتضمن أنشطة للأطفال تتنوع بين الورش الفنية والمجلات الثقافية، ومنها مجلة حائط بعنوان "30 يونيو وانتصار الوطنية المصرية" ببيت ثقافة الجديدة.

تنفذ الفعاليات من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وتأتي ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة من خلال برامج توعوية وإبداعية تهدف إلى ربط الأجيال الجديدة بالمناسبات الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء.