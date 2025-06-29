نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين.. "ثورة 30 يونيو.. بناء واستدامة" في لقاء بأهالينا ضمن مشروع "جودة حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء ثقافيا بعنوان "ثورة 30 يونيو.. بناء واستدامة"، غد الاثنين، في الثانية عشرة ظهرا، بالمركز الثقافي بمنطقة أهالينا، وذلك في إطار فعاليات المشروع الثقافي "جودة حياة" الموجه للمناطق الجديدة الآمنة.

“ثورة 30 يونيو.. بناء واستدامة”

يتناول اللقاء مناقشة أبرز إنجازات مشروع "جودة حياة" في المناطق المطورة كبديل للعشوائيات، ودوره في دعم التمكين الاقتصادي عبر المشروعات التنموية، كما يستعرض ملامح البناء والاستدامة التي تحققت في إطار المشروعات القومية، في ضوء ما مثلته ثورة 30 يونيو من نقطة تحول في مسار التنمية الشاملة.

أبرز المشاركين في اللقاء الثقافي

يقام اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن خطط الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسةد. حنانموسى، وبالتعاون مع جهاز منطقة أهالينا، وبمشاركة جمعية الخير والسلام بأهالينا، ويشارك به: الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على مشروع "جودة حياة"، والمهندس عمرو مجدي، رئيس جهاز المنطقة، والدكتورة رانيا حسن، مدير جهاز تشغيل الخريجين بأهالينا، إلى جانب المهندس سامر حنفي، رئيس حي السلام أول.