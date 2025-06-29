عرض "دراما الشحاذين" ضمن التجارب النوعية لقصور الثقافة بجنوب الصعيد

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة قنا عرض المسرحية "دراما الشحاذين"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لمكتبة الطفل والشباب بالمعنا ضمن عروض التجارب النوعية، تأليف بدر محارب، وإخراج محمد المعتصم، ألحان حازم الكفراوي، تصميم ديكور ميرنا مدحت، أشعار محمد موسى.

يمزج العرض بين الأداء المسرحي التقليدي وتقنيات الفيديو المعاصر، معتمدا على كسر الجدار الرابع وتداخل الزمان والمكان، مقدما تجربة تأملية وشعرية عميقة.

أحداث "دراما الشحاذين"

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من المهمشين الذين يتخذون مسرحا قديما مأوى لهم بحثا عن الطعام والمسكن، لتنكشف سريعا خلافاتهم وصراعاتهم الداخلية التي تعكس قهر المرأة والصراع الطبقي وتدهور المعيشة.

يظهر شرطي يبحث عن لص هارب بينهم، فيخدعونه بادعائهم أنهم ممثلون مستعينين بخبرة "اللورد جان" الممثل السابق.

تستمر الصراعات بينهم حتى يصل الأمر إلى مقتل "فيكتوريا" على يد حبيبها "جاك"، في حين يظل الشرطي يظن أن كل ما يحدث مجرد تمثيل.

وفي النهاية، يرحل الشرطي قائلا عبارته الدالة على قسوة الفقر: "الفقير لا يدفن إلا حين تبدأ جثته بالتعفن".

لجنة التحكيم

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، والمخرج محمد حجاج، ومهندسة الديكور رانيا الحداد، والكاتب يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي.

العرض نفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.