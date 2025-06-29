نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيف بيزوس يتصدر المشهد من جديد: ليلة ختامية أسطورية لحفل زفاف استمر 3 أيام في قلب البندقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شركة أمازون، الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وزوجته الإعلامية الأمريكية لورين سانشيز، حديث وسائل الإعلام العالمية ومؤشرات التريند، بعد ظهورهما في فندقهما الفاخر المطل على القناة الكبرى في مدينة البندقية الإيطالية مساء السبت، لقضاء الليلة الختامية من حفل زفاف وُصف بأنه واحد من أكثر حفلات القرن فخامة وبذخًا، وسط حضور نخبوي من نجوم العالم وصفوة المجتمع والسياسة والأعمال، امتدّ على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

الزفاف الأسطوري، الذي قُدّرت تكلفته بما يزيد عن 50 مليون دولار، شهد مساء الجمعة تبادل بيزوس (61 عامًا) وسانشيز (55 عامًا) خاتمي الزواج في حفل رومانسي ساحر أقيم على جزيرة "سان جورجيو" الصغيرة، الواقعة قبالة ساحة سان مارك الشهيرة، وسط أجواء شاعرية أضفى عليها المغني العالمي ماتيو بوتشيلي لمسة فنية ساحرة بأدائه المميز، بينما تسلّطت الأضواء على العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة الغامرة.

الاحتفال لم يكن عادياً على الإطلاق، فالقائمة المدعوة وحدها ضمّت أسماء من العيار الثقيل؛ الملكة رانيا العبدالله، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بيل غيتس، ليوناردو دي كابريو، أورلاندو بلوم، توم برادي، أوبرا وينفري، بالإضافة إلى كريس جينر وابنتيها كيم وكلوي كارداشيان، ما جعل من الحفل تظاهرة نُخبوية جمعت نجوم الفن والسلطة والمال في مكان واحد.

أما الليلة الختامية، فكانت مسك الختام بامتياز. فقد أقيم الحفل الرئيسي مساء السبت في إحدى قاعات "أرسينالي"، الموقع التاريخي الذي كان سابقًا حوضًا لبناء السفن في العصور الوسطى، وتم تحويله لاحقًا إلى أحد أهم أماكن الفعاليات الفنية والاحتفالات بمدينة البندقية، وتحديدًا في منطقة كاستيلو الشرقية. وقد أُعلن أن ليدي غاغا وإلتون جون سيقدمان عرضين خاصين بهذه المناسبة، ما رفع من مستوى الترقب والتفاعل مع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن في المقابل، لم يخلو الزفاف من الجدل؛ إذ شهدت مدينة البندقية مساء السبت تظاهرة احتجاجية شارك فيها حوالي ألف شخص من النشطاء والسكان المحليين، الذين عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه استعراضًا فاحشًا للثروة، وانتقدوا تحويل المدينة التاريخية إلى "هدية للأثرياء" – على حد تعبيرهم. ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم لاستغلال البندقية كمجال لعروض ترف فاحشة لا تمتّ للواقع اليومي للسكان بصلة.

وفي تصريح خاص لوكالة "رويترز"، أكد مسؤول بارز في مجلس المدينة أن الزفاف لا يحمل أي صفة قانونية داخل إيطاليا، ما يعني أن العروسين قد عقدا قرانهما رسميًا في الولايات المتحدة قبل هذا الاحتفال، تجنبًا للتعقيدات البيروقراطية التي يفرضها القانون الإيطالي على الزواج الأجنبي.

بذلك، يختتم جيف بيزوس، الرجل الذي اعتاد أن يصنع الضجيج في عالم المال والتكنولوجيا، فصلًا جديدًا في حياته الشخصية بطابع لا يقل دراماتيكية أو إثارة عن مسيرته المهنية. ويبقى السؤال المطروح الآن: هل سيكون هذا الزفاف مجرد احتفال فخم ينساه الناس بعد أيام؟ أم أنه سيتحول إلى مرجع يُضرب به المثل في أفخم وأضخم حفلات زفاف النخبة العالمية؟