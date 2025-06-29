نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون آشلي تكسر صمتها بعد حذف دورها من فيلم "F1" وتخطف الأضواء بفستانها واعترافاتها المؤثرة: "عدتُ بذكرياتٍ خالدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة لامست مشاعر محبيها حول العالم، كسرت النجمة البريطانية سيمون آشلي صمتها الطويل بشأن حذف مشاهدها من النسخة النهائية لفيلم الفورمولا 1 الجديد "F1" الذي يقوم ببطولته النجم العالمي براد بيت، موجهة رسالة صريحة ومفعمة بالأناقة والتقدير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لتؤكد من جديد حضورها الإنساني حتى حين تُحذف مشاهدها.

آشلي، التي عرفها الجمهور العربي والعالمي من خلال دورها اللافت في مسلسل "Bridgerton"، اختارت أن تخرج عن صمتها بأسلوب راقٍ وهادئ، فنشرت صورة ساحرة لها من السجادة الحمراء، مرفقة بتعليق فيه الكثير من الدفء والامتنان، حيث كتبت:"كان من دواعي سروري أن أجتمع مجددًا مع فريق العمل والاحتفال.. فخرٌ عظيمٌ أن أرى الجميع يتألقون على الشاشة وعلى السجادة الحمراء، وأنا أرتدي فستاني الراقي الذي أسعدني بنفس القدر.. لقد عدتُ بصداقاتٍ وذكرياتٍ ستبقى خالدةً في ذاكرتي."

رغم غيابها عن الشاشة في النسخة المعروضة من الفيلم، إلا أن كلمات سيمون آشلي وموقفها الإيجابي أثار إعجاب الجمهور والمتابعين والنقاد، فسرعان ما تصدّر اسمها مؤشرات البحث، وأثنى الكثيرون على رقيها في التعامل مع موقف قد يكون مؤلمًا لأي فنان.

من جانبه، أوضح مخرج الفيلم جوزيف كوسينسكي خلال تصريحات صحفية سبب غيابها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القرارات يحدث كثيرًا في صناعة السينما، وقال:"يحدث هذا في كل فيلم، حيث يتعين عليك تصوير أكثر مما يمكنك استخدامه.. كان هناك قصتان أو ثلاث قصص لم تصل في النهاية إلى النسخة النهائية."

هذا التصريح ساهم في تهدئة الجدل، إلا أن ما بقي حديث الجمهور فعلًا هو ردة فعل آشلي، التي قررت أن تضع الفن والاحترافية والروح الإيجابية في المقدمة، مؤكدة أن المكانة الفنية لا تُقاس فقط بعدد الدقائق على الشاشة، بل بما يتركه الفنان من أثر إنساني راقٍ.

الجدير بالذكر أن عرض فيلم F1 انطلق رسميًا في دور العرض السينمائية حول العالم منذ يوم 27 يونيو الجاري، وسط ترقّب جماهيري كبير، خاصة مع مشاركة براد بيت، الذي تحدث مؤخرًا عن رؤيته للفيلم وتجربته فيه، معتبرًا أن ضغوط سائقي الفورمولا 1 تفوق أحيانًا ما يتعرض له الممثلون من انتقادات، في مقارنة مثيرة للجدل تناولتها الصحف والمجلات الفنية بتوسع.

وفي حواره مع مجلة GQ، قال براد:"في حين أن كليهما قد يشعر بالعزلة، فإن مستوى التدقيق في السباقات يقع على مستوى آخر تمامًا."

ورغم حذف مشاهد سيمون آشلي من الفيلم، فإن حضورها الإعلامي وتأثيرها العاطفي خلال حملة الترويج لا يزال بارزًا، ويُثبت أن بعض الأدوار الأعمق لا تحتاج إلى شاشة... بل تحتاج فقط إلى قلبٍ شجاع وفنانة تعرف كيف تتحدث حين يصمت الجميع.