نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب....شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة طال انتظارها، وبعد غياب دام أكثر من تسع سنوات، عادت النجمة المصرية الكبيرة شيرين عبد الوهاب لتشعل الأجواء من جديد، وتتصدّر تريند محرك البحث جوجل في عدد من الدول العربية، وذلك فور إعلان مشاركتها المنتظرة في ختام مهرجان "موازين" بدورته العشرين، حيث تفاعل الجمهور بشكل ضخم مع خبر عودتها إلى خشبة المسرح في أحد أهم المحافل الموسيقية في العالم العربي.

وقد أعرب النجم التونسي الكبير صابر الرباعي عن سعادته العارمة بعودة شيرين إلى الساحة الفنية من بوابة "موازين"، مؤكداً خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، أنّ غياب شيرين لا يعني غياب حضورها، وقال: "شيرين عبد الوهاب تظل فنانة كبيرة لها جمهورها، ومهما كان غيابها، يبقى اسمها ثابتًا في الوطن العربي، وستظل موجودة مهما طالت فترة الغياب".

وأضاف الرباعي بصراحة لافتة: "فترة وعدّت والحمد لله، واليوم نرى شيرين منطلقة أكثر، ولديها رؤية جديدة لمسيرتها الفنية، لأننا حتى اليوم ما زلنا نحتاج إلى صوت شيرين"، معتبرًا أنّ مكانتها بين الأصوات النسائية في الوطن العربي لا يمكن المساس بها، وأنّ تأثيرها العاطفي والفني لا يُقاس بالسنوات التي غابت فيها، بل بما تركته من أثر لا يُمحى.

عودة شيرين عبد الوهاب إلى مهرجان "موازين" تُعدّ واحدة من أبرز الأحداث الفنية في صيف 2025، ليس فقط لأنها تُحيي حفل الختام اليوم السبت 28 يونيو، بل لأنها تعود إلى نفس المهرجان الذي غابت عنه منذ عام 2016، بعد مشاركة جماهيرية لافتة كانت حينها حديث الصحافة والجمهور.

الجمهور المغربي والعربي على حد سواء، ينتظر هذا الحفل بفارغ الصبر، حيث أعلنت شيرين أنها ستُقدّم خلاله باقة واسعة من أغانيها القديمة التي ارتبط بها الناس وتغنّوا بها على مدار السنوات الماضية، منها: "أخيرًا اتجرأت"، "أعصابه تلاجة"، "الكدابين"، "أنا في الغرام"، "أنا مش بتاعة الكلام ده"، "آه ياليل"، وغيرها من الأغاني التي أصبحت أيقونات فنية تحمل بصمتها وصوتها العاطفي العذب.

وتأتي هذه العودة وسط دعم كبير من الوسط الفني، حيث لم تكن كلمات صابر الرباعي الوحيدة التي امتدحت شيرين، بل امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل الدعم والتشجيع من زملائها الفنانين، ومن جمهورها الذي لم يتوقّف يومًا عن التعبير عن اشتياقه لصوتها.

في ظل هذا الزخم، تُثبت شيرين عبد الوهاب من جديد أنها ليست مجرد فنانة عابرة، بل حالة فنية متفرّدة، قادرة على تجاوز العثرات، واستعادة مكانتها بثقة، ومحبة، وإصرار. فاسمها، كما قال صابر الرباعي، "يبقى حاضرًا مهما ابتعدت عن الأضواء".