«شنطة سفر».. ملك زاهر تعلن عن أول فيلم من تأليفها وإخراجها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ملك احمد زاهر خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عن خوضها أولى تجاربها في عالم التأليف والإخراج السينمائي.

ملك زاهر تعلن عن أول فيلم من تأليفها وإخراجها

وعلقت ملك زاهر علي بوستر الفيلم، وكتبت: سعيدة وفخورة وأنا بقدملكم أول فيلم من إخراجي وتأليفي شنطة سفر.. إبقوا منتظرين.

أحدث أعمال ملك زاهر

وكان اخر اعمال ملك زاهر هو مسلسل محارب وهو 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وايضا شاركت في مسلسل سيد الناس، وضم نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.

قصة مسلسل سيد الناس

ومسلسل سيد الناس درامي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، حيث يظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذى يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث، وتجسد ملك دور ميادة ابنته خلال الأحداث، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.