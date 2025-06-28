نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "المشروع x" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، حيث حصد إيرادات في شباك التذاكر أمس بلغت 1.590.653 جنيه.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X

ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.