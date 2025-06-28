بعد 7 سنين زواج.. عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع انستجرام، انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع، بعد زواج استمر 7 سنوات.

عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها

كتبت عبير صبري: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائماَ مصدر أمان لي وقوة".

معلومات عن أيمن عبدالله عوض البياع طليق عبير صبري

هو أيمن عبدالله عوض البياع، وهو من أصول فلسطينية، وُلد في مصر وعاش بها حتى سن 18 عامًا، سافر إلى دولة الإمارات لاستكمال دراسته الجامعية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني من الولايات المتحدة الأمريكية، أسس مجموعة «وصل» للمحاماة في الإمارات، يحمل الجنسية البريطانية، أطلق مبادرة خيرية بعنوان «مستقبلهم أمانة» لرعاية المحتاجين، عمل خلال فترة دراسته ولم يرث أي أموال، تزوج من عبير صبري في مقر السفارة المصرية بدبي، وتم الزواج دون مهر أو مؤخر.

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية أخرى، تقدم عبير صبري مسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، يشاركها بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال وزوجة الصاوي، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، والمسلسل من بطولة عبير صبري، خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، نسرين أمين، وميمي جمال، والعمل من تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل "الحلانجي" الذي جمعها بـ محمد رجب، ونافس في موسم دراما رمضان الأخير، وضمت قائمة أبطال العمل، كل من أيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.