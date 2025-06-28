غدًا.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير على قناة ON E

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد قناة ON E غدا لعرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

يُعد مسلسل مملكة الحرير واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المرتقبة، ينتمي إلى نوعية الأعمال الفانتازية ذات الطابع العائلي، وهو مكون من 10 حلقات، ويتناول صراع الأشقاء، ويظهر من خلاله كريم محمود عبدالعزيز بشخصية مختلفة يجمع بها ما بين الأكشن والكوميديا، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد خلال الأحداث بشخصية أميرة من زمن قديم.

ابطال مسلسل مملكة الحرير

ويضم مجموعة من النجوم هم، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه، العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

اخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، والذي شارك في بطولته مع مجموعة من النجوم منهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، وياسر الطوبجي، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ معتز التوني، وكان الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم محمود عبدالعزيز، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس.