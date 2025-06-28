نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير فيلمه الجديد «ثلاثة في واحد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم «ثلاثة في واحد»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

تفاصيل فيلم «ثلاثة في واحد»

ويشارك في بطولة فيلم «ثلاثة في احد»،: فتحي عبد الوهاب، سيد رجب وبيومي فؤاد، وهو من تأليف عبد الفتاح بوشة وإخراج هشام الشافعي، ومن المقرر تصوير الفيلم ما بين أبوظبي والقاهرة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن ممزوج بالمغامرات.

آخر أعمال فتحي عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب هو مسلسل "المداح... أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

وايضا شارك فتحي عبد الوهاب في مسلسل ظلم المصطبة، بطولة إياد نصار، والذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، محققا نجاحا جماهيريا كبيرا.

أحداث مسلسل ظلم المصطبة

دارت أحداث مسلسل ظلم المصطبة، في مدينة «إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، حول قصص إنسانية ورومانسية مشوقة، تسلط الضوء على الصراعات التي يخوضها الأبطال وسط بيئة تحكمها العادات والتقاليد المتوارثة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

ويضم مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، نخبة من نجوم الفن أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبد الحميد، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.