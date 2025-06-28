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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة تارا عماد في مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور، والذي من المقرر طرحه الفترة المقبلة علي منصة نتفليكس.

تفاصيل شخصية تارا عماد فى مسلسل كتالوج

وتظهر تارا عماد في مسلسل كتالوج بشخصية مدرسة لغة عربية، ويقدم الفنان محمد فراج دور يوسف وهو أب لطفلين بعد أن كان يعيش مع زوجته أمينة في هدوء واستقرار.

موعد عرض مسلسل كتالوج

يعرض مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس، ابتداءا من يوم 17 يوليو المقبل.

قصة مسلسل كتالوج

تدور قصة مسلسل كتالوج في إطار اجتماعي من الدرجة الأولى، وتقدم أحداثه للمشاهد جرعة متنوعة من الفرح والحزن والرومانسية والشعور بأهمية وقيمة العائلة.

أبطال مسلسل كتالوج

ويضم مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

برومو مسلسل كتالوج

وظهر خلال البرومو محمد فراج بشخصية أب يتحمل مسؤولية طفلين بمفرده، وهما علي البيلي طفل مسلسل لام شمسية، وريتال عبدالعزيز، ويعاني من صعوبة رعايتهما ويبحث عن كتالوج تربيتهما، ويساعده في ذلك فيديوهات زوجته ريهام عبدالغفور التي قامت بتسجيلها قبل رحيلها، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية خبيرة تربية وتقدم محتوى بعنوان كتالوج أمينة.