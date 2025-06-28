علي الخواجة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس تعاونه مع رامي جمال في أغنية "محسبتهاش"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الملحن علي الخواجة عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع النجم رامي جمال في أغنية "محسبتهاش"، والتي أصبحت حديث الجمهور بعد طرح البرومو الرسمي لها، والأغنية من المقرر طرحها ضمن ألبوم رامي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه خلال أيام، وهي من كلمات هاجر نبيل، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

علي الخواجة:" رامي جمال من الفنانين اللي بحب اسمعها وبحب إحساسها"

وقال علي الخواجة، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، إن رامي جمال من الفنانين الذين يحب الاستماع لهم، معلقًا: "رامي جمال من الفنانين اللي بحب اسمعها وبحب إحساسها كمستمع بحب اختيارته مبسوط بأول تعاون بينا بأغنية "محسبتهاش" والأغنية بقيت عنوان الألبوم باختيار الجمهور، وده شيء بسطني".

علي الخواجة يكشف كواليس أغنية "محسبتهاش"

وعن كواليس العمل على الأغنية، أوضح علي الخواجة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الشاعرة هاجر نبيل، معلقًا: "مش أول مرة نشتغل أنا وهاجر وبحب الشغل معاها في كيمياء وتفاهم بينا، وأنا وهاجر اتناقشنا كتير في شكل الأغنية بعد ما سمعت اللحن، واشتغلنا عليها من القصة للكلمات وهاجر كتبت الكلام فوق ما أنا متوقع".

وأشار إلى أن الأغنية لم تمر بتعديلات أو ملاحظات، لافتًا أن الشاعر محمد أبو نعمة، وهو صديق مشترك بينه وبين هاجر، كان له دور مهم في وصول الأغنية لرامي جمال، مضيفًا: "هاجر كانت بتاخد رأيه، فبعت الأغنية لرامي، والحمد لله عجبته وبقت معاه في الألبوم، وبالمناسبة محمد ليه أغنية في نفس الألبوم، وحابب أشكره على روحه الجميلة، وربنا يكرمنا جميعًا والألبوم يعجب الناس ويكسر الدنيا".

علي الخواجة:" مبسوط من ردود أفعال الناس.. ومتفائل إن شاء الله تسيب علامة مع نجم كبير زي رامي جمال".

وعن كواليس تنفيذ الأغنية، أوضح أنها من الأغاني السريعة في التنفيذ، معلقًا: "كانت من المشاريع الممتعة والسريعة بسبب طاقتها، والحمد لله مبسوط من ردود أفعال الناس جدًا، ومتفائل إن شاء الله تسيب علامة مع نجم كبير زي رامي جمال".

وعن إحساسه قبل نزول الألبوم، قال: "مبسوط ومتفائل جدًا بالألبوم مش بأغنيتي بس، وإن شاء الله يعجب الناس، وميكونش آخر تعاون مع رامي جمال".

وأكد أنه لا توجد تحديات واجهته في تنفيذ الأغنية، قائلًا: "إحنا بالنسبة لنا كل غنوة بنشتغل عليها وكأنها مشروع مهم، هدفنا دايمًا إنها تكون معبرة وفيها روح وطاقة الناس تحبها".