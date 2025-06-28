نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. يحيى الفخراني يعود للمسرح بـ الملك لير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان الكبير يحيى الفخراني للعودة من جديد لخشبة المسرح القومي، من خلال إعادة تقديم مسرحية الملك لير، والذي تعد واحدة من أبرز كلاسيكيات المسرح العالمي.

موعد عرض مسرحية الملك لير

ومن المقرر ان يبدا عرض مسرحية الملك لير ابتداءً من الغد 29 يونيو، ويعرض يوميًا على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، على أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الأربعاء.

حب يحيي الفخراني لمسرحية الملك لير

ويعد هذا الظهور الثالث للفخراني في هذه المسرحية، حيث قدمها لأول مرة في عام 2001 على نفس المسرح، ثم أعاد تقديمها في 2019 مع القطاع الخاص، قبل أن يعود بها للمرة الثالثة وسط ترقّب واسع من جمهور المسرح.

قصة مسرحية الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

آخر أعمال يحيى الفخراني

وكان آخر اعمال يحيى الفخراني هو مسلسل عتبات البهجة الذي عُرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وسماء إبراهيم، وهنادي مهنا، تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.