نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ إطلالة جريئة.. ملك قورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة ملك قورة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صورا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على Instagram.

أحدث ظهور لـ ملك قورة

وظهرت ملك قورة علي شاطئ البحر بفستان من قطعتين مكشوف البطن من الكروشيه يدمج ألوان عديدة، ولملمت شعرها من الأمام وتركته ينسدل ناعما على كتفها.

اخر اعمال ملك قورة

وكان اخر اعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

وايضا شاركت في فيلم "جوازة توكسيك"، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.

قصة فيلم "جوازة توكسيك"

تدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر.