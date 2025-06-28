احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو "كامل العدد" على مسرح البالون في حضور أحمد فؤاد هنو

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أحمد جودة - القاهرة - بحضور وزير الثقافة .. لؤي ومصطفى شوقي يتألقان في إحتفالية ذكرى 30 يونيه

حضر معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الإحتفالية التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة والخاصة بذكرى ثورة 30 يونيه والتي قام بإحيائها النجوم لؤي ومصطفى شوقي مع قيادة أوكسترا الفنان العالمي سليم سحاب على خشبة مسرح البالون الذي رفع لافتة كامل العدد والإحتفالية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

أقيمت احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيه تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

كما حضر الإحتفالية كوكبة من الفتانين والإعلاميين منهم ضياء عبدالخالق والسيدة حرمه، عمرو عبدالعزيز، ميرنا وليد والإعلامي الكبير عبدالناصر زيدان والناقد طارق الشناوي.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ورحب بمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية خلال الفصل الأول من الإحتفالية تحت قيادة أوركسترا الفنان سليم سحاب مجموعة من الفقرات "موسيقى تتر فيلم غرام في الكرنك - حلاوة شمسنا - العتبة جزاز - البنت بيضة - الحجالة - مقطوعة موسيقية - النوبة".

ويدأ الفصل الثاني بصعود النجم مصطفى شوقي على اغنية لحظ رنا ثم قدم تواشيح "ياغريب الدار - عجبا لغزال - أبويا وصاني".

واختتم الاحتفالية النجم لؤي وقدم أغاني "أحلف بسماها - الأقصر بلدنا - ياأغلي اسم في الوجود" وفي نهاية الإحتفالية قام النجم لؤي بغناء بالأحضان والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وصعد معالي وزير الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم على خشبة المسرح لتحية الجمهور.