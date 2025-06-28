نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، فعاليات مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025، الذي يُنظمه المجلس الدولي للكوتشينج (International Coaching Council – ICC)، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، بمشاركة واسعة من خبراء وممارسي الكوتشينج والتنمية الذاتية من مصر، والدول العربية، وأوروبا.

ويأتي المؤتمر في إطار سعي المجلس إلى إعادة صياغة مفهوم الكوتشينج كرسالة إنسانية ذات تأثير اجتماعي وثقافي عميق، تتجاوز كونه مجرد مهنة، إلى كونه أداة حقيقية لبناء الإنسان والمجتمع. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الدور العربي في ساحة الكوتشينج العالمية، وفتح قنوات تعاون بين الشرق والغرب في مجالات القيادة، والتعليم، والريادة، والتطوير الذاتي.

و قال الدكتور محمود طه، رئيس المؤتمر، ومؤسس المجلس الدولي للكوتشينج المؤتمر ليس مجرد فعالية، بل هو مبادرة فكرية وإنسانية تهدف إلى إعادة تعريف الكوتشينج وربطه بالتأثير الحقيقي في المجتمعات كما اننا اخترنا دار الأوبرا المصرية لأنها تمثل رمزية ثقافية عريقة، وهي المكان الذي يليق بعقول النخبة وصناع التغيير.



وأضاف طه أن المؤتمر يسعى إلى تأسيس هوية مهنية تتسم بالبساطة والاحتراف، تضع الإنسان في مركز الاهتمام، بعيدًا عن المبالغات والتسويق الزائف، مؤكدًا أن المؤتمر سيقدم محتوى تدريبيًا عالي الجودة، ويطلق عددًا من برامج الاعتماد المهني والأكاديمي، تشمل شهادات معتمدة، وماجستير ودكتوراه في الكوتشينج، إلى جانب عضويات مهنية للأفراد والمؤسسات.

من جانبها، أكدت الدكتورة صافي الشناوي، نائب رئيس المؤتمر، والشريك المؤسس للمجلس، أن المؤتمر يمثل محطة انطلاق حقيقية نحو بناء هوية مهنية عربية قوية للكوتشينج، تستند إلى قيم التأثير الواقعي والتكامل مع قضايا الإنسان المعاصر.



وقالت ان دار الأوبرا ليست مجرد مكان، بل رسالة فكر وفن ووعي. هدفنا جمع الكوتشز المؤثرين من مختلف البلدان، وتقديم نموذج مهني يحمل روح التعاون والتكامل.

وأشارت الشناوي إلى أن القمة تشهد مشاركة ممثلين من عدة دول عربية، بينها لبنان، سوريا، السعودية، ومصر، ضمن رؤية تسعى إلى إبراز الدور الحقيقي للكوتشينج في دعم الأفراد والمجتمعات وتعزيز جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن المجلس الدولي للكوتشينج، المنظّم للمؤتمر، جهة مسجلة رسميًا في المملكة المتحدة برقم (15697363)، ويُعد من الكيانات المهنية الساعية إلى تطوير معايير التدريب والكوتشينج في المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من المتخصصين والمهتمين بمجالات التنمية البشرية، والتدريب القيادي، والتعليم، وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وصنّاع القرار.