نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "في عز الضهر" لمينا مسعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "في عز الضهر"، والذي يعد أول بطولة سينمائية للفنان مينا مسعود في السينما المصرية والعربية، نجاحًا كبيرًا خلال أول يوم عرض في شباك تذاكر السينما حيث حصد إيرادات تقدر بـ 407.815 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم "في عز الضهر"

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده داخل واحدة من أخطر شبكات المافيا الدولية، ليبدأ رحلة مظلمة تملؤها الأسرار والمطاردات، لكنه سرعان ما يقرر أن يواجه مصيره ويعود إلى جذوره، في صراع بين البقاء والهوية، بين الولاء القديم والطريق الأصعب.



ويشارك في بطولة فيلم في عز الضهر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مينا مسعود، شيرين رضا، محمود البزاوي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد على رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، كريم سرور.