أحمد السقا يشوق الجمهور لفيلمه الجديد مع أحمد فهمي "أحمد وأحمد"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان أحمد السقا لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" مع الفنان أحمد فهمي، المقرر عرضه يوم 2 يوليو المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "السقا" مقطع فيديو مع "فهمي"، وعلق عليه: "فاضل أيام وفيلم أحمد وأحمد هيكون في جميع السينمات استنونا يوم 2 يوليو".

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

يقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية!



تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.





أبطال فيلم "أحمد وأحمد"



يشارك في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، إلى جانب ضيوف الشرف طارق لطفي وغادة عبد الرازق.

العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي.